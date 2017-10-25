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ЧМ-2018 - Европа
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Рауш: игроки сборной России должны стать настоящими львами на ЧМ-2018

25 октября 2017, среда. 15:40 Футбол

Защитник «Кёльна» Константин Рауш поделился мнением, какое животное могло бы стать талисманом сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Первое, что приходит в голову – лев. Сильное, благородное животное. Вы видели, как львы оберегают свой прайд? В сборной мы так же должны стоять друг за друга горой: поддерживать, подстраховывать. Для России очень важно быть именно командой, ведь у нас нет столь индивидуально сильных игроков, как, например, у испанцев. Думаете, сборная Исландии добилась бы успеха, не будь внутри команды суператмосфера и полное взаимопонимание? Без этого у них, думаю, не было бы никаких шансов. Мы должны стать настоящими львами на чемпионате мира», — сказал Рауш.

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Бессмысленный матч с «Динамо» всё же кое-чем запомнится: в нём случился один из самых заслуженных дебютов в истории сборной России.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Константин Рауш
Новости. Чемпионат мира 2018
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