Болельщики ЦСКА выкупили квоту на выездной матч с «Базелем»

Болельщики московского ЦСКА выкупили квоту в 800 билетов на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов.
«Мы запросили у „Базеля“ 800 билетов. Нам такая квота и была выдана. Сегодня днём все билеты закончились. ЦСКА обратился к „Базелю“ с письмом разрешить продажу дополнительных билетов в день игры в Швейцарии», — сказал Уланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Базель» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Швейцарии 31 октября.
Около тысячи болельщиков ЦСКА отправятся на выездной матч ЛЧ с «Базелем»