Слуцкий: игроки «Халла» понимают, что такое конкуренция, и готовы к ней

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, что его подопечные должны быть готовы к конкуренции за место в основном составе, отметив прогресс полузащитника Джексона Ирвайна.
«Джексон Ирвайн – лучший пример для всех. Когда он вернулся после международных матчей, он не попал в заявку на матч с «Норвичем», потому что две недели не тренировался с нами и не играл в сборной Австралии.
Но он вышел в матче за молодёжную команду и забил дважды, показав свой высокий уровень. А затем Ирвайн проявил себя на тренировках и неплохо вышел на замену в матче с «Барнсли».
В такой ситуации может оказаться каждый игрок, тут всё дело в характере. У нас много серьёзных футболистов. Если ты серьёзный игрок, то не должен бояться конкуренции. Если же вы не готовы конкурировать, как вы можете играть в стартовом составе против хороших команд? Все понимают это в «Халл Сити» и готовы конкурировать. Это хорошо для нас», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».
Ближайшие матч в Чемпионшипе «Халл Сити» проведёт 28 октября против «Ноттингем Форест». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».