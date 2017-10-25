Маркович: в матче «СКА-Хабаровск» — «Динамо СПб» должен был оформить хет-трик

Нападающий «СКА-Хабаровск» Мирослав Маркович прокомментировал победу над «Динамо СПб» в матче 1/8 финала Кубка России (2:0). Сербский футболист стал автором гола, но признался, что должен был забивать минимум три.
«Важно, что мы выиграли. До первого гола было тяжело. Я должен был оформлять хет-трик, но забил лишь однажды. Рад, что выиграли, но такие моменты, конечно, нужно реализовывать. Нужно больше тренироваться и исправляться», — сказал Маркович в беседе с пресс-службой клуба.
Видеообзор матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо СПб» можно посмотреть на канале хабаровчан в YouTube.
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