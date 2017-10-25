Англия выиграла у Бразилии и вышла в финал чемпионата мира U17

Сборная Англии вышла в финал чемпионата мира среди футболистов до 17 лет. В полуфинале мирового первенства, которое проходит в Индии, англичане обыграли сверстников из Бразилии – 3:1.
Героем встречи стал воспитанник «Ливерпуля» Риан Брустер, на счету которого хет-трик. Два мяча нападающий забил уже в первом тайме. Всего в финальной стадии ЧМ-2017 Брустер в 4 матчах забил 7 голов.
На 10-й минуте Брустер вывел сборную Англии вперёд, но спустя 11 минут бразильцы усилиями Весли восстановили равенство в счёте – 1:1. Всё тот же Брустер вновь отличился на 39-й минуте, а на 77-й установил окончательный результат – 3:1.
Видео третьего гола Брустера можно посмотреть в аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».
В финале сборная Англии сыграет против победителя пары Мали – Испания.