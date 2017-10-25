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1500 человек уже зарегистрировались в онлайн-турнире по FIFA18 от «Чемпионата»

25 октября 2017, среда. 16:53 Футбол

За неделю до окончания регистрации 1500 человек подали заявки на участие в онлайн-турнире по FIFA18 от «Чемпионата». Ожидается, что турнир станет одним из самых массовых в Рунете по этой дисциплине. Играть можно не выходя из дома. Турнир проходит только онлайн. Старт соревнования – 2 ноября. В этот день будут выложены подробные сетки в каждой платформе и все участники узнают своих соперников.

Главные призы – кастомизированные консоли, геймпады, Power Bank от компании «Rainbo», игры на выбор от EA Games, сувенирные карточки FIFA Ultimate Team от Fifacards.

Регистрация идёт по 31 октября включительно. Переходите на главную страницу турнира – www.fifa18.championat.com, выберете платформу – PS4, Xbox One или PC и вводите в форму необходимую информацию – почту, FIFA-ID и ссылку на страницу в VK. Контактная информация необходима для связи с соперником и создания сетки.

Общие вопросы можно задать по почте referee@championat.com или в группе VK «Чемпионат. Киберспорт». Приглашайте друзей к игре в своих соцсетях! Расшаривайте www.fifa18.championat.com!

1500 человек уже зарегистрировались в онлайн-турнире по FIFA18 от «Чемпионата»

1500 человек уже зарегистрировались в онлайн-турнире по FIFA18 от «Чемпионата»

Регистрируйся на крупнейший онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
FIFA 18
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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