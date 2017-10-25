«Шинник» разгромил «Олимпиец» и стал четвертьфиналистом Кубка России

Сегодня, 25 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России «Шинник» на поле в Караваево принимал «Олимпиец». Ярославская команда добилась уверенной победы, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
В составе хозяев поля отличились Дмитрий Чистяков, Сергей Крамаренко, Андрей Лях и Сослан Кагермазов с пенальти. В четвертьфинал турнира «Шинник» сыграет со «СКА-Хабаровск», который ранее обыграл «Динамо СПб» (2:0).
Также в 1/4 финала Кубка России вышли «Луч-Энергия», одолевший «Енисей» — 2:1, и курский «Авангард», обыгравший «Тамбов» (2:0).