Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ.
«Посмотрите, как наши клубы сегодня относятся к Кубку России: ставят вторые составы, вылетают на ранних стадиях. Естественно, от этого страдает престиж состязания и внимание со стороны зрителей. А, между прочим, победа в этом турнире даёт возможность выступить в Лиге Европы.
Во времена Советского Союза я принимал участие в двух финалах национального Кубка. Матч «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Тбилиси) собрал 100 тыс. зрителей. «Зенит» — «Динамо» (Москва) – тоже полные «Лужники». И всегда финальный матч проводился на центральной арене страны. Для футболиста было честью бороться за Кубок СССР на глазах огромной аудитории.
Сегодня ситуация плачевная, но мы можем на неё повлиять. Как один из вариантов по реформированию турнира предлагаю дать ему название «Национальный кубок президента РФ». Представьте, насколько возрастёт престиж состязания и какой честью будет для футболистов, если трофей они будут получать из рук главы государства. В Англии кубок вручает королева Англии, в Испании – король.
У нас два главных футбольных состязания – чемпионат и Кубок, а выиграть все пытаются только в чемпионате. Но РФС, похоже, ничего не хочет с этим делать», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.