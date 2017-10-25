Игрок сборной Англии U17 — второй после Пеле, сделавший хет-трик в полуфинале ЧМ

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии U17 Риан Брустер, автор хет-трика в полуфинале чемпионата мира среди футболистов до 17 лет с Бразилией (3:1), стал вторым игроком после Пеле, забивший три мяча в полуфинале мирового первенства.
Легендарному Пеле удалось отличиться трижды в полуфинале чемпионата мира 1958 года. Тогда национальная сборная Бразилии обыграла Францию – 5:2, а Пеле стал автором хет-трика. В финале бразильцы впоследствии обыграли Швецию – 5:2 и Пеле забил дважды.
Англия U17 в финале юношеского чемпионата мира сыграет против победителя пары Мали – Испания.
Фото, на котором Брустер изображён с Пеле, можно посмотреть в аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».
Англия выиграла у Бразилии и вышла в финал чемпионата мира U17