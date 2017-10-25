В. Березуцкий — о первом чемпионстве ЦСКА: дальше, чем три года, вообще не помню

Пресс-служба ЦСКА представила выпуск видеоблога о домашнем матче с «Зенитом». Игра 14-го тура РФПЛ состоялась 22 октября и завершилась со счётом 0:0.
В числе прочего ведущий видеоблога после матча взял интервью у защитника ЦСКА Василия Березуцкого и полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, ранее выступавшего за красно-синих.
Березуцкому напомнили, что 25 октября исполняется 14 лет первому золоту ЦСКА в чемпионатах России. В ответ на это Василий сказал: «Мяч высоко взлетает, я головой его бью. Всё, что произошло дальше, чем три года, вообще не помню».
Жиркова попросили назвать трёх любимых игроков ЦСКА. «Вагнер Лав, Лёша Березуцкий и Акинфеев», — ответил Юрий.
Выпуск видеоблога можно посмотреть в аккаунте ЦСКА в YouTube.