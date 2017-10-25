Красножан: для нальчан игра со «Спартаком» на «Открытие Арене» будет праздником

Бывший главный тренер «Спартака-Нальчик» Юрий Красножан поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и нальчан в 1/8 финала Кубка России, которая состоится 25 октября.
«В «Спартаке-Нальчик» недавно поменялся тренер, в команде играют молодые футболисты. Сейчас они начинают усваивать принципы нового тренерского штаба. Сказать, что здесь нет шероховатостей, трудно. Есть определённая проблема становления, взаимопонимания. Но ребята приложат силы, всё-таки не каждый день в карьере приходится играть с чемпионом страны, с командами такого уровня, как московский «Спартак». Тем более играют на такой шикарной арене. Для них это будет праздник, и ребята будут стараться.
Конечно, есть разница в мастерстве, в уровне футболистов. Есть чемпион страны, и есть команда второго дивизиона. Наверно у нальчан не получится много времени провести с мячом. Скорее всего они будут играть от обороны. Что касается дополнительного отдыха ввиду отмены матча с «Ротором-2», то можно много привходящих обстоятельств отметить, и всё-таки определяющим будет класс футболистов.
Естественно, я буду переживать за «Спартак-Нальчик». Желаю им успехов и достойно выступить. Хотел бы, чтобы получилась упорная борьба, чтобы они заставили понервничать фаворита. Многое будет зависеть от того, когда будет забит первый мяч. Счёт может быть от минимального до разницы в три мяча. Мне бы хотелось, чтобы Нальчик выглядел очень достойно. Хотел бы, чтобы они выиграли. Ну а если и проиграют, то пусть это будет с минимальным счётом и по достойной игре», — сказал Красножан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.