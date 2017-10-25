Аленичев — о вылете из Кубка России: «Луч» превзошёл «Енисей» по всем статьям

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о вылете из Кубка России. В 1/8 финала красноярская команда проиграла «Лучу-Энергии» во Владивостоке со счётом 1:2.
«Вполне закономерная победа хозяев. Соперник превзошёл нас по всем статьям: и по игре, и в движении, и в голевых моментах, и в голах. Поздравляю „Луч“ с выходом в следующий раунд. Нам же не хватило свежести и мобильности.
В составе «Луча» выделю Килина, забившего победный гол. Но в целом отмечу всю команду. Было видно, что команда старалась изо всех сил, чтобы порадовать своих болельщиков», — сказал Аленичев на пресс-конференции.