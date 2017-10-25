«Рубин» — «Крылья Советов»: объявлены стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» — «Крылья Советов».
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Азмун.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев, Корниленко.
Не устраивает состав? Выбери свой в турнире FIFA18 от «Чемпионата». Без взносов и ограничений. Регистрация уже идёт!
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.