Евсеев: взлёт «Амкара» связан с сыгранностью состава, мой приход — совпадение

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
«Первым делом надо было восстановиться, поскольку график у „Амкара“ напряжённый. Мы играли в Москве, потом возвращались в Пермь, теперь опять перелёт. Но считаем, что команда восстановилась. Положительный результат всегда помогает быстрее восстановиться. У нас есть обойма игроков, поэтому сегодня произошли изменения в составе. Мы не считаем, что кого-то нельзя заменить. У нас есть травмированные, но мы на всех рассчитываем и во всех верим.
Взлёт „Амкара“ связан с сыгранностью состава. Сделали выводы и тренеры, и игроки. Были свои сложности, но на сегодняшний момент мы их преодолели. Результата добивается вся команда — не только футболисты, но и обслуживающий персонал, тренеры. Все переживали в тот период, но сейчас из него потихонечку выходим. Надеемся, так же будем продолжать в дальнейшем. Связано ли улучшение результатов с моим приходом? Так совпало.
В Кубке мы идём от игры к игре и сегодня играем с „Ростовом“. Готовились к матчу, и игра покажет, кто дальше пройдёт. Не знаю, ставилась ли руководством изначально задача выиграть Кубок, но вообще, задача у клуба всегда одна — результат в ближайшем матче. А потом уже идём к следующей игре», — сказал Евсеев в эфире «Все на футбол».