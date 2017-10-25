Аллегри в следующем году может возглавить «Баварию»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом следующего года может возглавить «Баварию». Руководство мюнхенского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, информирует Football Italia со ссылкой на газету Bild.
Также в список претендентов на пост наставника «Баварии» входят рулевой «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.
Напомним, в конце сентября с поста главного тренера «Баварии» был уволен Карло Анчелотти. До конца сезона командой будет руководить Юпп Хайнкес.
СМИ: «Милан» рассматривает возможность возвращения Аллегри