Рикардо Родригес: итальянский футбол очень сложный

Защитник «Милана» Рикардо Родригес, ранее игравший за «Вольфсбург», сравнил итальянскую Серию А с немецкой Бундеслигой и выделил организованную игру большинства команд элитного дивизиона чемпионата Италии.
«Я здесь совсем недавно, но уже могу сказать, что итальянский футбол очень сложный. Поскольку почти все команды Серии А компактны и организованны, в Италии очень сложно забить. В Германии же, как правило, все играют в более открытый футбол», — сказал Рикардо Родригес в интервью пресс-службе итальянского клуба.
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