Решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург» примут после первого круга

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию, согласно которой матч РФПЛ «Зенит» — ЦСКА (29 апреля) перенесут с нового стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский» из-за смены газона.
«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе „Санкт-Петербург“ не соответствует действительности, коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято по итогам первого круга, по понятным причинам позиция и мнение „Зенита“ будут определяющими, к тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику, и его качество постепенно улучшается», — сказали в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.
Источник: матч «Зенит» — ЦСКА перенесут с «Крестовского» из-за смены газона