Соперником сборной Англии в финале чемпионата мира U17 стала Испания

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира среди футболистов до 17 лет. В полуфинале мирового первенства, которое проходит в Индии, испанцы со счётом 3:1 обыграли сверстников из Мали.
Голами в составе сборной Испании отметились Ферран Торрес и Абель Руис, оформивший дубль. Мяч престижа за африканскую команду забил Лассана Н'Диайе.
В финале мирового первенства испанцы встретятся со сборной Англии, которая в полуфинальной встрече победила бразильцев со счётом 3:1 благодаря хет-трику воспитанника «Ливерпуля» Риана Брустера.
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