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Компания bwin Россия представила фильм с фестиваля «Спортивная волна»

25 октября 2017, среда. 19:44 Футбол

Компания bwin Россия на своём Youtube-канале опубликовала видеоролик с фестиваля «Спортивная волна», который в октябре прошёл в Турции.

В этом году фестиваль «Спортивная волна» отметил свой первый юбилей – 10 лет. Ежегодный спортивный фестиваль — регулярное событие для любителей спорта и активного отдыха, которое посещают легендарные спортсмены, журналисты и эксперты.

Очередная «Спортволна» прошла с 30 сентября по 7 октября в одном из лучших курортных отелей Турции Bellis Deluxe 5*. Компания bwin Россия, выступившая в роли генерального партнёра мероприятия, опубликовала на своем канале видео, в котором в числе прочего можно посмотреть интервью российских футбольных звёзд – Дмитрия Сенникова и Андрея Канчельскиса.

Смотреть видео на Youtube

В завершающей части видео известный журналист и комментатор Карен Адамян предлагает всем желающим принять участие в конкурсе от bwin Россия и получить футболку звёздного футболиста «Королевского клуба».

Для участия необходимо:
1. Подписаться на канал bwin Russia на Youtube: https://www.youtube.com/bwinrussia
2. Зарегистрироваться на bwin.ru
3. Оставить прогноз на завтрашний матч мадридского «Реала» с «Фуэнлабрадой» в Кубке Испании в комментариях к видео на канале. Необходимо указать точный счёт, время первого гола и его автора. Тот участник, чей прогноз окажется ближе всего, получит заветную футболку.

BWIN – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола.

Несколько недель назад bwin Россия запустила акцию «100 миллионов бонусов». Все новые клиенты, которые зарегистрируются и пройдут идентификацию до официального запуска bwin.ru, получат бонусы на депозит с максимальным предложением в 10 тыс. рублей. Общий размер бонусного фонда составляет 100 млн рублей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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