На стадионе «Крестовский» установлена защита от птиц

На стадионе «Крестовский» («Санкт-Петербург») была установлена защита от птиц, сообщил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев.
«Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона. В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объёме», — сказал Растворцев в интервью RNS.
По его словам, согласование необходимости установки акустической и ультразвуковой систем сейчас обсуждается.
В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что одна из причин протечек крыши «Крестовского» — бакланы, протыкающие своими клювами светоотражающую плёнку кровли.