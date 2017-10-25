Давыдов: «Спартаку» не хватает везения, но я думаю, что всё будет хорошо

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился впечатлениями от первого тайма матча со «Спартаком-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России.
«Голевой момент? Думал, что мяч мимо летит, но он попал в перекладину. Думаю, „Спартаку“ не хватает везения. Нальчик хорошо обороняется. Впереди второй тайм, и я думаю, что всё будет хорошо. Мне тяжело сравнивать этот матч с игрой с „Ливерпулем“, поскольку с англичанами я не играл», — сказал Давыдов в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Перед началом второго тайма счёт ничейный — 1:1.