До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Давыдов: «Спартаку» не хватает везения, но я думаю, что всё будет хорошо

25 октября 2017, среда. 20:02 Футбол

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился впечатлениями от первого тайма матча со «Спартаком-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России.

«Голевой момент? Думал, что мяч мимо летит, но он попал в перекладину. Думаю, „Спартаку“ не хватает везения. Нальчик хорошо обороняется. Впереди второй тайм, и я думаю, что всё будет хорошо. Мне тяжело сравнивать этот матч с игрой с „Ливерпулем“, поскольку с англичанами я не играл», — сказал Давыдов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Перед началом второго тайма счёт ничейный — 1:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-Нальчик ФК Спартак Денис Давыдов
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
21:01 Тихонов: игроки «Крыльев» попросят два выходных, а будет один, и тот не сразу
20:57 «Спартак» обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне
20:57 Кутепов забил первый гол за «Спартак»
20:51 «Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
20:50 «Спартак» разгромил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России
20:26 Костакурта: вполне ясно, чего не хватает нынешнему «Милану»
20:04 Ярмоленко: не нужно валить всё на плечи Шевченко, мы вместе проиграли этот отбор
20:02 Давыдов: «Спартаку» не хватает везения, но я думаю, что всё будет хорошо
19:59 Игрок «Спартака-Нальчик» Медников: думаю, нам удастся победить «Спартак»
19:46 На стадионе «Крестовский» установлена защита от птиц
19:44 Гиггз: не надо списывать Нильссон-Линделёфа со счетов из-за одной ошибки
19:44 Компания bwin Россия представила фильм с фестиваля «Спортивная волна»
19:44 Соперником сборной Англии в финале чемпионата мира U17 стала Испания
19:37 Билич: увольнение? Я никогда в своей жизни не отступался и не сдавался
19:23 Райт: Уолкотту пора уходить из «Арсенала»
19:11 «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Вудбёрном
19:08 «Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%
19:04 Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» примут после первой части сезона
18:59 Рикардо Родригес: итальянский футбол очень сложный
18:40 Биджиев: игроки «Спартака-Нальчик» найдут свой шанс в матче со «Спартаком»
18:40 Бегович: игроки «Ливерпуля» не соблюдают даже базовых вещей при игре в защите
18:37 «Зенит» сообщил о росте посещаемости домашних матчей в РФПЛ на 143%
18:37 Аллегри в следующем году может возглавить «Баварию»
18:30 Евсеев: взлёт «Амкара» связан с сыгранностью состава, мой приход — совпадение
18:28 Биджиев: выход в 1/4 финала Кубка России — исторический успех «Авангарда»
18:23 Роналду — о символической сборной года по версии FIFPro: неплохо
18:23 Эмери: говорил Неймару не реагировать на провокации, но игроки — это тоже люди
18:17 Сахо: я всё ещё хочу уйти из «Вест Хэма»
18:05 Тренер «Луча-Энергии»: наша задача — попасть в еврокубки и там заработать деньги
18:03 Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»
17:58 Пике подарил свою футболку поддержавшему его капеллану «Мурсии»
17:52 Аленичев: после ухода из «Спартака» не лежал на диване сложа руки
17:52 «Рубин» — «Крылья Советов»: объявлены стартовые составы на матч Кубка России
17:46 Аленичев — о вылете из Кубка России: «Луч» превзошёл «Енисей» по всем статьям
17:43 Монтелла: я уверен, что «Милан» сегодня выиграет у «Кьево»
17:36 Агент: Кавани мог перейти в резервную команду «Реала», но они приобрели Игуаина
17:33 Красножан: для нальчан игра со «Спартаком» на «Открытие Арене» будет праздником
17:31 В. Березуцкий — о первом чемпионстве ЦСКА: дальше, чем три года, вообще не помню
17:25 Первый матч на новом стадионе в Калининграде «Балтика» проведёт с «Ротором»
17:25 «Ростов» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
17:24 Игрок сборной Англии U17 повторил достижение Пеле
17:17 Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ
17:13 Роналду и Рамос пропустят ближайший матч «Реала» в Кубке Испании
17:07 В Южной Америке Кейна назвали Гарри Поттером
16:54 «Шинник» разгромил «Олимпиец» и стал четвертьфиналистом Кубка России
Все новости RSS
Партнерский контент