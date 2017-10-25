Ярмоленко: не нужно валить всё на плечи Шевченко, мы вместе проиграли этот отбор

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
«В понедельник общался с Шевченко. Он звонил, чтобы поздравить меня с днём рождения. Было приятно.
Со своей стороны могу выразить наставнику всевозможную поддержку. Он уверен в своих силах, это самое главное. Я даже не думаю о том, что Шевченко может уйти. Не нужно валить всё на его плечи. Мы вместе проиграли этот отбор — вместе и будем нести ответственность. Надеюсь, нам удастся полностью реализовать все те задумки, которые есть у тренера, а они нам, признаюсь, импонируют», — цитирует игрока «Команда № 1».
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