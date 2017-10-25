«Спартак» разгромил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский «Спартак» выиграл у «Спартака-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
У москвичей дубль оформил Лоренсо Мельгарехо, по голу забили Марио Пашалич и Илья Кутепов, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Ислам Жилов. У нальчан по разу отличились Вениамин Медников и Магомед Гугуев.
Московский «Спартак» впервые с сезона-2010/11 вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». «Спартак-Нальчик» завершил борьбу в турнире.