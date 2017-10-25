Кутепов забил первый гол за «Спартак»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отличился в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
На 88-й минуте спартаковцы разыграли угловой, Марко Петкович навесил на дальнюю штангу, Георгий Джикия скинул мяч в центр на Кутепова, который без помех поразил ворота гостей. Этот мяч стал для Кутепова первым в 47 матчах за красно-белых.
Московский «Спартак» впервые с сезона-2010/11 вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов».
«Спартак» разгромил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России