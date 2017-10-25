«Спартак» обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

На матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Спартаком-Нальчик», который прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена», пришли 16 552 болельщика, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Это самая низкая посещаемость домашнего матча красно-белых в текущем сезоне.
До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне был установлен на игре с «Анжи» (2:2) в 11-м туре чемпионата России. Тогда встречу посетили 25 075 зрителей.
«Спартак» разгромил команду из Нальчика со счётом 5:2 благодаря голам Марио Пашалича и Ильи Кутепова и дублю Лоренсо Мельгарехо. Москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов», которые обыграли «Рубин» (2:1).
«Спартак» разгромил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России