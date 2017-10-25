А. Федун: «Спартак» победил — и отлично

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу команды над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
«Победили — и отлично. Скажите спасибо Нальчику, два мяча закатили нам — и всё», — сказал Андрей Федун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
В 1/4 финала Кубка России московскому «Спартаку» предстоит встретиться с «Крыльями Советов».
Пресс-конференция Карреры и Трубицина после матча «Спартак» — «Спартак-Нальчик»