Каррера — журналистам: я не видел столько негатива, сколько увидели сегодня вы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
«Нет ли желания отправить Рошу и Петковича в «Спартак-2» ради игровой практики? Проблема в том, что, играя редко, сложно набирать темп. Но я не такой негативный, как вы. Я тренер, а не журналист. Я не критикую таким образом игроком. Можем потом сесть втроём и поговорить о всех ошибках, в том числе и вратаря.
Петкович, Пашалич… Все совершили ошибки. Пашалич не играл много матчей. Я не видел столько негатива, сколько увидели сегодня вы. Вы выполняете свою работу, а я — свою. Можете критиковать, но я с вами не согласен», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.