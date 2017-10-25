Федун: Мельгарехо был лучшим в матче со «Спартаком-Нальчик», оживает парень

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России и похвалил Лоренсо Мельгарехо. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
«Было чуть-чуть сложнее, чем ожидали. Кутепова с первым голом я уже поздравил. Раз счёт такой — значит, ход матча отражает. Два пропущенных — это очень плохо. Играла команда РФПЛ против команды второй лиги. Но «Спартак-Нальчик» тоже молодцы. Бились.
Игра Мельгарехо? Оживает парень. Лучшим был Мельгарехо, но Денис Давыдов мне тоже понравился», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
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