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Бердыев: у игроков «Рубина» есть боязнь забить, но это пройдёт

25 октября 2017, среда. 21:34 Футбол

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

«К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре… Главная проблема – реализация. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация… У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать — всё будет нормально. Думаю, в ближайшие туры прибавим в качестве. Уверенность есть.

В первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающих неплохо сыграла концовку предыдущего матча. Желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдёт, я уверен. Дай бог, всё нормально будет», — приводит слова Бердыева пресс-служба «Рубина».

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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Рубин Курбан Бердыев
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