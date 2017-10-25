Тихонов: всегда слежу за Бердыевым, и мне нравится, как он работает

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином» (2:1) и отметил, что следит за казанцами и их наставником Курбаном Бердыевым.
«Наблюдаю за «Рубином», мне нравится, как Курбан Бекиевич Бердыев работает. Всегда слежу за ним. Эту команду, тактику, стратегию немного понимаю и знаю. Мы готовились. Какие-то моменты у них не получились, где-то нам повезло. Это футбол, побеждает не всегда сильнейший. Мы сегодня на один гол больше забили, я очень счастлив и доволен», — приводит слова Тихонова пресс-служба «Рубина».
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