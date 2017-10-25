Глушаков: когда «Спартаку» забили, ничего не дрогнуло, был уверен, что выиграем

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Спартаком-Нальчик» (5:2) в 1/8 финала Кубка России и поделился ожиданиями от следующей стадии турнира, где красно-белые сыграет с «Крыльями Советов».
«У нас есть задача — выиграть кубок. Конечно, с «Крыльями Советов» лучше сыграть в Москве: вы же знаете, как там (в Самаре. — Прим. „Чемпионата“) в марте, если в ноябре там уже снег лежит.
Результатом сегодня доволен, а игрой в первом тайме — не очень. Когда нам забили, ничего не дрогнуло. Было уверен, что выиграем. При всём уважении к сопернику, мы должны были обыгрывать «Спартак--Нальчик».
Максименко сыграл уверенно, поздравили его. Нервотрёпка небольшая была сегодня, но счёт по игре", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.