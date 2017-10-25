Петраков: у «Тосно» больше мастерства, но «Томь» грамотно действовала в обороне

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Тосно». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Ленинградской области — 6:5.
«Мы понимали, как нужно играть с командой Премьер-Лиги. У ребят из «Тосно» больше мастерства. Наверное, большую часть времени хозяева владели преимуществом, но мы грамотно действовали в обороне, не позволяли сопернику создавать достаточно острые моменты у наших ворот. Играли «вторым номером», искали счастья в контратаках и на стандартах. К сожалению, забить не получилось. Хотя во втором тайме мы имели момент: бил Большунов, а Саная добивал.
Благодарен ребятам за характер, они бились до конца. Это был кубковый матч, на кону стояло многое. В серии пенальти «Тосно» повезло больше», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.