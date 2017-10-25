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Гаджиев: была уверенность в том, что «Амкар» обыграет «Ростов» в серии пенальти

25 октября 2017, среда. 22:30 Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:1 — основное и дополнительное время, 10:9 — по пенальти) в 1/8 финала Кубка России.

«Первое – я думаю, что мы с точки зрения готовности оказались не на своём высоком уровне. Во многом из-за этого многое позволяли сопернику. Непростой был матч – только более-менее отошли от матча со «Спартаком»…. Хозяева имели преимущество, давление было. Хуже мы играли в обороне, чем обычно. Результатом, естественно, доволен. Пенальти – лотерея, конечно.

Насколько эмоциональной была серия пенальти? Обычно я более эмоционален. Сложно сказать – то ли в силу того, что простужен. Надо кричать, а голос у меня севший, вы это тоже чувствуете, думаю. Помощники в основном этим занимались. А я только вслух комментировал некоторые вещи. И какая-то была уверенность в том, что мы выиграем. У нас большая группа игроков хорошо бьёт пенальти. А вратари у нас на тренировках бьют пенальти. Хотя не было уверенности, что один вратарь выиграет у другого.

Могу сказать ещё одно – у нас коллектив сплочённый, дружный. Он переживает за судьбу команды и радуется каждому успеху. А сетка – да, хорошая. Но, не играя, никуда не дойти. Мы серьёзно относились и к игре в Воронеже. Сегодня легко ни у кого не выиграть", — сказал Гаджиев.

Кучук: не надо ни в чём обвинять «Ростов», нужно пройти эту полосу
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Ростов Гаджи Гаджиев
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