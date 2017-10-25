Определились все пары 1/4 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России. По итогам матчей 1/8 финала турнира в следующую стадию вышли четыре представителя российской Премьер-Лиги — «Спартак», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Амкар», а также четыре клуба Футбольной национальной лиги — «Авангард», «Луч-Энергия», «Крылья Советов» и «Шинник».
Все пары 1/4 финала Кубка России выглядят следующим образом:
«СКА-Хабаровск» – «Шинник»,
«Авангард» – «Амкар»,
«Спартак» – «Крылья Советов»,
«Тосно» – «Луч-Энергия».
Точные даты матчей и хозяева полей станут известны позднее.
Гаджиев: была уверенность в том, что «Амкар» обыграет «Ростов» в серии пенальти