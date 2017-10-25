Чочиев: может, в глубине души Ткачук хотел что-то доказать «Рубину»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев после матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином» (2:1) ответил на вопрос о своем партнёре Денисе Ткачуке, ранее игравшем за казанцев.
«Я считаю, что он отыграл хороший матч. На его счету голевая передача. Может, в глубине души он хотел что-то доказать «Рубину». Сегодня он доказал, что не зря играл в «Рубине».
«Рубин» — хорошая команда, где играют топовые игроки. Хороший тренер. Но сегодня им, наверное, где-то не повезло. Мне кажется, что победа заслуженная. У «Рубина», может, было чуть больше моментов, но я думаю, что мы заслужили победу. «Рубин» пытался доминировать с самого начала игры. Но, повторюсь, нам повезло больше. Наша команда сегодня билась на поле, была запредельная самоотдача», — передаёт слова игрока «Спорт БИЗНЕС Online».