«Ростов» — «Амкар» — 1:1 (9:10 пен). Видеообзор матча 1/8 финала Кубка России

«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».
На 16-й минуте Михаил Костюков у чужой штрафной развернулся, отдал мяч на Брайна Идову, тот обработал пас, нанёс удар, и мяч, задев одного из соперников, по дуге влетел под перекладину.
На исходе первого тайма Александр Зуев подал после прорыва по левому флангу, Александр Бухаров головой в прыжке скинул мяч на дальнюю штангу, куда прибежал никем не прикрытый Сергей Паршивлюк и расстрелял ворота.
В серии пенальти точнее оказались гости — 10:9.
«Амкар» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Авангардом». «Ростов» завершил борьбу в турнире.
Видеообзор матча доступен на канале дончан в YouTube.
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