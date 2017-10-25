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Кокорин: с радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет вариантов в Европе

25 октября 2017, среда. 23:19 Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сообщил, что готов остаться в петербургском клубе до окончания игровой карьеры, если не получит достойных предложений из Европы.

«Если буду нужен клубу, то с радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы. Мне комфортно жить в Санкт-Петербурге. Если бы солнца было побольше, был бы нереальный курорт!» — сказал 26-летний Кокорин в эфире «Радио Зенит».

Кокорин перешёл в «Зенит» зимой 2016 года из московского «Динамо».

Нападающий «Зенита» Кокорин рассказал, кому завидует
Источник: Радио "Зенит" Сообщить об ошибке
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