Кокорин: с радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет вариантов в Европе

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сообщил, что готов остаться в петербургском клубе до окончания игровой карьеры, если не получит достойных предложений из Европы.
«Если буду нужен клубу, то с радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы. Мне комфортно жить в Санкт-Петербурге. Если бы солнца было побольше, был бы нереальный курорт!» — сказал 26-летний Кокорин в эфире «Радио Зенит».
Кокорин перешёл в «Зенит» зимой 2016 года из московского «Динамо».
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