«Вильярреал» с Черышевым в составе уступил «Понферрадине» в Кубке Испании

«Вильярреал» на выезде проиграл «Понферрадине» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Единственный гол на 37-й минуте забил Серхио Сидонча. Всю игру в составе «жёлтой субмарины» провёл российский полузащитник Денис Черышев.
«Атлетик» также не смог одержать победу — команда из Бильбао в гостях сыграла вничью с «Форментерой» (1:1). На гол Фернандо Линьяна «Атлетик» ответил мячом Рауля Гарсии.
Ещё в одном матче Кубка Испании «Леганес» оказался сильнее «Вальядолида» — 2:1.
Ответные матчи в парах пройдут 29 ноября.