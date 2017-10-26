В 1/8 финала Кубка России установлено пять антирекордов посещаемости сезона

Матчи 1/8 финала Кубка России сезона-2017/18, которые прошли 25 октября, показали очень низкую посещаемость. В частности, в пяти из восьми игр была установлена антирекордная посещаемость текущего сезона для домашних команд.
Антирекорды по посещаемости установили следующие матчи:
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (2:0), 4 257 зрителей;
«Ростов» — «Амкар» (1:1, 9:10 по пенальти), 4 827 зрителей;
«Тосно» — «Томь» (0:0, 6:5 по пенальти), 248 зрителей;
«Рубин» — «Крылья Советов» (1:2), 3 411 зрителей;
«Спартак» — «Спартак-Нальчик» (5:2), 16 552 зрителя.
«Спартак» обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне