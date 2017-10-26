Дугалич: в «Тосно» думали, что спокойно выиграем у «Томи»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над «Томью» (0:0, 6:5 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Настраивались так же, как и на любую игру. Настраиваться надо было и на поле Малой арены. На нём тяжело, но главное, что мы выиграли. Серия пенальти — это фарт. Кому повезёт, тот и выиграет. Я всегда смотрю, где вратарь. Бью в другую от него сторону.
О серии пенальти до игры даже не думали. Думали, что спокойно выиграем. Теперь задача — дойти до финала. Получится ли выиграть — посмотрим», — цитирует игрока сайт клуба.
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