«Атлетико» упустил победу над «Эльче», «Сельта» переиграла «Эйбар»

«Атлетико» упустил победу над «Эльче» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Томас Тейе вывел мадридскую команду вперёд, однако в начале второй половины игры Лоло сравнял счёт, реализовав пенальти.
В параллельном матче Кубка Испании «Сельта» на выезде одолела «Эйбар» (2:1) благодаря голам Густаво Кабраля и Йона Гвидетти. У хозяев единственный мяч забил Серхи Энрич.
Ответные матчи в парах пройдут в конце ноября.