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«Атлетико» упустил победу над «Эльче», «Сельта» переиграла «Эйбар»

26 октября 2017, четверг. 00:19 Футбол

«Атлетико» упустил победу над «Эльче» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Томас Тейе вывел мадридскую команду вперёд, однако в начале второй половины игры Лоло сравнял счёт, реализовав пенальти.

В параллельном матче Кубка Испании «Сельта» на выезде одолела «Эйбар» (2:1) благодаря голам Густаво Кабраля и Йона Гвидетти. У хозяев единственный мяч забил Серхи Энрич.

Ответные матчи в парах пройдут в конце ноября.

Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч
25 октября 2017, среда. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Тейе – 17, 1:1 – Лоло – 52 (пен)
Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч
25 октября 2017, среда. 22:30 МСК
Эйбар
Эйбар
1 : 2
Сельта
Виго
0:1 – Кабраль – 4, 1:1 – Энрич – 18, 1:2 – Гвидетти – 44
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сельта Эйбар Эльче
Новости. Футбол
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