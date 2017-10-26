«Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты

«Бавария» в серии пенальти победила «РБ Лейпциг» в матче второго раунда Кубка Германии. Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион».
В дебюте второго тайма Наби Кейта получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. На 68-й минуте Эмиль Форсберг открыл счет. Пять минут спустя Тьяго Алькантара провел ответный мяч. В серии пенальти точнее оказались гости — 5:4.
В других матчах второго раунда Кубка Германии «Вердер» выиграл у «Хоффенхайма» (1:0), «Фрайбург» победил дрезденское «Динамо» (3:1), а «Хайденхайм» разгромил «Ян» (5:2).
«Бавария», «Вердер», «Фрайбург» и «Хайденхайм» вышли в следующий раунд Кубка Германии.