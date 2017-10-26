Глушаков: знал, что сейчас Джикия встанет и спокойно продолжит играть

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему не испугался, когда защитник Георгий Джикия получил болезненный удар и долго не поднимался с газона во втором тайме матча со «Спартаком-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 5:2.
«Когда Джикия упал, не подумал ни о чём плохом. Знал, что сейчас он встанет и спокойно продолжит играть дальше. Жора в каждой игре у нас так лежит (улыбается)», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Глушаков: когда «Спартаку» забили, ничего не дрогнуло, был уверен, что выиграем