Вернидуб: назовите игру, когда «Шахтёр» бы повозили так, как это сделала «Заря»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча с «Шахтером» (3:4 д.в.) в Кубке Украины.
«Хорошая игра получилась. Могу сказать только лестные слова в адрес своей команды. Назовите в этом чемпионате игру, когда «Шахтер» бы повозили так, как мы это сделали сегодня. Да, было тяжело, когда удалили Вячеслава Чечера. Пропустили совсем ненужный гол на последних минутах. Обидно, досадно, но ребятам могу сказать только спасибо. Уровень игры они показали очень хороший и высокий. Если будем дальше так двигаться, то все будет хорошо. Я доволен всеми ребятами и надеюсь, что мы на правильном пути.
Думаю, что ребята очень устали. Эти два овертайма совсем не нужны были, как нам, так и «Шахтеру». Нам играть в воскресенье, потом «горнякам» в среду, а нам в четверг на евроарене. Много сил и эмоций осталось сегодня на поле. Думал завтра собрать ребят, но дал выходной. Соберу в пятницу, довосстановимся, в субботу проведем предыгровую, а в воскресенье — лобовая игра с «Александрией», — приводит слова Вернидуба официальный сайт «Зари».