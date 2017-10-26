Белоруков: было непросто ждать все эти 10 пенальти, стоять на холоде

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:1 — основное и дополнительное время, 10:9 — по пенальти) в 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».
«Пришлось тяжело. И сегодня ещё прохладная погода, было непросто ждать все эти 10 пенальти, стоять на холоде. Хорошо, что выиграли. Матч сложный. Наверное, „Ростов“ имел преимущество, но мы выстояли и сделали своё дело», — сказал Белоруков в эфире «Все на матч».
«Амкар» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Авангардом». «Ростов» завершил борьбу в турнире.
«Ростов» — «Амкар» — 1:1 (9:10 пен). Видеообзор матча 1/8 финала Кубка России