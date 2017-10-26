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Роббен: в матче с «РБ Лейпциг» «Бавария» потратила много нервов

26 октября 2017, четверг. 02:36 Футбол

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о встрече с «РБ Лейпциг» в рамках второго тура Кубка Германии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1, мюнхенцы вышли победителями из матча лишь по итогам серии пенальти.

«Это был футбол на самом высоком уровне, против друг друга играли две лучшие команды. Горячий, напряжённый матч, по итогам которого мы потратили много нервов.

Тренер хорошо нас подготовил к этой встрече, и мы, знали, чего ожидать. В первом тайме мы неплохо играли, но не лучшим образом контролировали мяч. Понимаем, что у нас всё в порядке в обороне, но слишком много ошибок в созидании», — цитирует Роббена пресс-служба баварцев.

«Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария РБ Лейпциг Арьен Роббен
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