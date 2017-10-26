Хацкевич: с беспределом на поле киевское «Динамо» будет бороться своей игрой

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о победе своей команды над «Александрией» в 1/8 финала Кубка Украины, в очередной раз высказавшись на тему судейства. Динамовцы одержали победу со счётом 3:2 в гостях по итогам дополнительного времени.
«Итоговый результат нас устраивает, самое главное, что мы проходим дальше, выиграв у непростого соперника. Сегодня у нас вышли только четыре футболиста, которые играли с «Шахтёром». Старшие ребята повели за собой партнёров — Кравец сыграл очень сильно, то же самое могу сказать о Гармаше и Хачериди. Возможно, не у всех у них есть достаточно игровой практики, но они показали, что в любой момент готовы выйти в основном составе, играть 120 минут и достичь результата.
Если наши журналисты ведут себя пассивно, я хотел бы сказать ещё одно — судейство. Нас бьют, но мы будем только сильнее. С таким беспределом, что творится на футбольном поле, мы будем бороться только своей игрой», — приводит комментарий Хацкевича клубная пресс-служба.