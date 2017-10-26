Наставник «РБ Лейпциг»: после матча с «Баварией» можем держать голову высоко

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль остался доволен игрой своих подопечных в домашнем матче второго раунда Кубка Германии с мюнхенской «Баварией». Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались мюнхенцы, победив со счётом 5:4.
«Считаю, что после матча с «Баварией» можем держать голову высоко. Можно сказать, что наша команда вела на поле героическую борьбу. Наша игра на протяжении этих 120 минут – нечто невероятное. Команды действовали с риском, что всем доставило наслаждение. Так что это действительно была игра на самом высоком уровне», — цитирует Хазенхюттля официальный сайт «Баварии».
«Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты