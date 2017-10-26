До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан: не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее

26 октября 2017, четверг. 06:36 Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не считает себя лучшим тренером мира. Французский специалист удостоился звания лучшего тренера 2017 года по версии ФИФА.

«Я не знаю, кто является лучшим тренером мира. Могу сказать, что принимаю эту награду. Работа была проделана серьёзная, мы многое выиграли с этим коллективом, так что не буду говорить, что не заслужил эту награду. Но если вы спросите меня, то я не скажу, что являюсь лучшим тренером в мире. Есть специалисты посильнее. Если через 10 лет продолжу работать тренером, тогда посмотрим», — приводит слова Зидана Marca.

Зидан — лучший тренер года по версии ФИФА
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
07:31 Зеедорф рассказал, как перешёл из «Реала» в «Интер»
07:03 Заммер: способности Хазенхюттля позволят ему возглавить «Баварию»
06:47 Лосано: Д. Алвес сказал, что меня могут уволить за жёсткую игру против Месси
06:36 Зидан: не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее
06:32 Наставник «РБ Лейпциг»: после матча с «Баварией» можем держать голову высоко
06:16 Румменигге: игра с «РБ Лейпциг» развивалась так, как мы и ожидали
04:58 «Гремио» победил «Барселону» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, Луан оформил дубль
04:02 Кронке о Венгере: менять тренеров легко, сложнее оставаться конкурентоспособным
03:42 Хацкевич: с беспределом на поле киевское «Динамо» будет бороться своей игрой
03:14 Ансворт: я скверный неудачник, но горжусь игрой «Эвертона» в матче с «Челси»
02:55 Монтелла: победа над «Кьево» прибавила «Милану» веры и силы
02:36 Роббен: в матче с «РБ Лейпциг» «Бавария» потратила много нервов
02:08 Конте: «Челси» вышел в пятый раунд Кубка лиги и будет сражаться за трофей
01:58 Фанаты «Зари» бросили бокал с жидкостью в получившего повреждение Степаненко
01:44 Российские клубы проявляют интерес к капитану молодёжной команды «Монпелье»
01:37 Защитник «Милана» Калабрия доставлен в больницу после удара в голову
01:21 Гол Эрнани не помог «Сент-Этьену» выйти в 1/8 финала Кубка лиги Франции
00:57 Белоруков: было непросто ждать все эти 10 пенальти, стоять на холоде
00:54 Вернидуб: назовите игру, когда «Шахтёр» бы повозили так, как это сделала «Заря»
00:47 Глушаков: знал, что сейчас Джикия встанет и спокойно продолжит играть
00:44 Билич: вы видите, что «Вест Хэм» жив
00:41 Почеттино: после матчей с «Реалом» и «Ливерпулем» трудно сохранить мотивацию
00:31 «Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты
00:19 «Атлетико» упустил победу над «Эльче», «Сельта» переиграла «Эйбар»
00:11 Дугалич: в «Тосно» думали, что спокойно выиграем у «Томи»
00:03 Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля «Спартака»
00:03 В 1/8 финала Кубка России установлено пять антирекордов посещаемости сезона
25 октября 2017, среда
23:52 «Вест Хэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги, отыгравшись со счёта 0:2
23:43 «Милан» прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Кьево»
23:40 «Ювентус» разгромил СПАЛ, «Наполи» выиграл у «Дженоа», «Рома» — у «Кротоне»
23:38 «Челси» обыграл «Эвертон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
23:21 «Вильярреал» с Черышевым в составе уступил «Понферрадине» в Кубке Испании
23:19 Кокорин: с радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет вариантов в Европе
23:16 Фонсека: «Шахтёр» никак не должен пропускать в большинстве при счёте 3:2
22:50 «Ростов» — «Амкар» — 1:1 (9:10 пен). Видеообзор матча 1/8 финала Кубка России
22:45 Чочиев: может, в глубине души Ткачук хотел что-то доказать «Рубину»
22:38 Определились все пары 1/4 финала Кубка России
22:34 Ребров: мы приходим на «Спартак», а не на «Севилью», ЦСКА, «Зенит», «Ливерпуль»
22:30 Гаджиев: была уверенность в том, что «Амкар» обыграет «Ростов» в серии пенальти
22:29 Стычка Промеса и Муслуева, рабона Глушакова и огонь трибун. Фоторепортаж
22:23 Гладилин: «Спартак» мог пропустить ещё голов пять, без Джикии у команды проблемы
22:22 Кучук: не надо ни в чём обвинять «Ростов», нужно пройти эту полосу
22:17 Парфёнов: «Тосно» терпел и гнул свою линию, игроки — молодцы
22:13 Петраков — о вылете «Томи» из Кубка: в серии пенальти «Тосно» повезло больше
22:01 Глушаков: когда «Спартаку» забили, ничего не дрогнуло, был уверен, что выиграем
Все новости RSS
Партнерский контент