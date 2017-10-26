Балотелли: мне важно выражать себя, чтобы болельщики знали меня настоящим

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил о готовности вернуться в состав сборной Италии, а также поделился рассуждениями на тему критики в его адрес.
«Для меня важно выражать себя, чтобы болельщики знали меня настоящим. Тем человеком, которым я на самом деле являюсь. Но меня раздражает критика относительно моей личной жизни. Если речь идёт о футболе, то я не против, в том смысле, что если я плохо сыграю в воскресенье, я поговорю с тренером в понедельник о том, что должен был сделать на поле лучше. Но при этом я знаю, хорошо ли я играл, и мне не нужно читать прессу, чтобы это выяснить.
Дело не в том, что мнения других меня не интересуют, но я их принимаю. Они являются частью работы, и если вы не принимаете критику, то вам нужно менять профессию. Что касается сборной Италии, если тренер захочет позвонить мне, то я готов. Если нет, тогда я просто буду всегда поддерживать «Интернационале», — сказал Балотелли в интервью изданию Nice-Matin.